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Haberler Ekonomi Tatil alışverişleri eski canlılığına kavuştu

Tatil alışverişleri eski canlılığına kavuştu

12.6.2022

Tatil alışverişleri eski canlılığına kavuştu
KOVİD 19 salgınının etkisinin azalması ile birlikte alışkanlıklarda yine eskiye dönüldü. Kolonya, dezenfektan ve maskeye veda edilirken tatil talepleri patladı. Vatandaşların artık tatil hazırlığı içerisine girdiğini belirten ETİD Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu durumu alışveriş trafiğinden görmek mümkün. Şu anda güneş kremi, katlanır masa-sandalye, klima, giyim, vantilatör gibi ürünlerin satışlarında artış yaşanmakta" ifadelerini kullandı. Çevikoğlu, özellikle maske ve dezenfektan alışverişlerinin minimum seviyelere geldiğini kaydetti. ■ BARIŞ ŞİMŞEK
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