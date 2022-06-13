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Haberler Ekonomi AFD Türkiye Direktörü Ddenieul: Türkiye borçlarını her zaman geri ödedi

AFD Türkiye Direktörü Ddenieul: Türkiye borçlarını her zaman geri ödedi

13.6.2022

AFD Türkiye Direktörü Ddenieul: Türkiye borçlarını her zaman geri ödedi
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, Türkiye'nin yeşil mutabakat alanındaki projelerini yakından takip ettiklerini belirtti ve Türkiye ekonomisi ve yatırımları ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin borç ödeme karnesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Denieul, belediyelerin borçlarını ödemesinde hiçbir zaman hiçbir sorun olmadığını, Türkiye'nin borcunu her zaman geri ödeyebildiğini söyledi. Denieul, "Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda karbon salınımını azaltmak için devreye koyacağı uygulamalar konusunda iyi işler yapacağını düşünüyor, güven hissediyorum. Türkiye'nin kapasitesi Avrupa'nın çevresi için önemli bir rol" dedi.

■ BURCU ŞEN
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