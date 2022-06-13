GES için talep toplama süreci başlıyor

TÜRK Lirası'na güvenenlere yeni kazanç fırsatı yaratacak olan Gelire Endeksli Senet ihracına ilişkin talep toplama işlemi 15 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bu senetlere uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Kur korumalı mevduat hesabı ya da farklı ürünlere yatırım yapanlar da bu senetleri satın alabilecek. Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar değil, tüm bireysel yatırımcılar dâhil olacak.



3 KAMU BANKASI GÖREVLİ

Vatandaş ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'na başvurarak bu ürünü kolaylıkla alabilecek. Bankalar vatandaşı hesap açılması, menkul kıymet transferi, saklanması konularında bilgilendirecek. Senedin vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve üzeri vadelerde ihraç yapılması öngörülüyor. Vatandaşın gelir payındaki değişiminden olumsuz etkilenmesi de önlenecek. Senedin getiri oranı, Hazine tarafından belirlenen hasılat payı gerçekleşmeleri kapsamında hesaplanacak endeks değeriyle çarpılarak ortaya çıkacak. Bu değer asgari 95, azami 110 seviyesinde olabilecek.



■ HAZAL ATEŞ

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