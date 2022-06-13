Hazır giyimde 8.8 milyar dolarlık rekor ihracat

HAZIR giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Mayıs 2022'de 8.8 milyar dolarlık ihracatla, tüm zamanların ilk 5 aylık ihracat rekoruna imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artarak 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 242.6 milyar dolara çıktı. Mayıs 2021'de 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artışla 1 milyar 339 milyon dolarlık ihracata imza attı.

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