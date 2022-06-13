İzmir Valiliği yıkım için yeniden ihaleye çıkıyor

İzmir Valiliği, depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan valilik yerleşkesindeki binaların yıkımı için yapılan ilk ihaleye katılım olmayınca, bedeli düşererek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı. İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü, yerleşke içerisinde yer alan 5 adet blok ile bodrum kattaki otoparkın hurda karşılığı yıkım ve molozlarının atılması için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı. Ancak 24 Mayıs'ta gerçekleşen ihaleye belirlenen muhammen bedelin yüksekliğini gerekçe gösteren inşaat firmaları katılmayarak, teklif vermediler. Muhammen bedel miktarını tekrar masaya yatıran valilik, fiyatı düşürerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı. Toplamda 27 bin 970 metrekarelik yıkım için Valilik, ilk olarak belirlediği 17 milyon 244 bin 547 lira 38 kuruş olan muhammen bedeli yaklaşık 5 milyon düşürerek 12 milyon 229 bin 44 lira 11 kuruşa indirdi. İkinci ihale tarihi olarak 28 Haziran 2022 belirlendi.

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