Meslek liselerinden 5 ayda 560 milyon TL’lik üretim

Meslek liselerinin yerli ve milli üretime olan etkisi büyümeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılının ilk 5 ayında meslek liselerinin üretimden elde ettiği gelirin 560 milyon liraya ulaştığını söyledi.Bakan Özer, dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını belirterek, meslek liselerinin yerli ve milli üretime taze bir soluk kattığını, okulların yurt dışına ihracat da yaptığına dikkat çekti. Özer, "Meslek liselerimiz 2022 yılının ilk 5 ayında üretimden elde edilen geliri 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 231 artırarak yaklaşık 560 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu gelir, 169 milyon 370 bin 795 liraydı. Böylelikle artış, geçen yıla göre yüzde 231 olarak gerçekleşti" ifadesini kullandı.



BAŞKENT ANKARA LİDER

2022 yılının ilk 5 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Gaziantep olduğunu aktaran Özer, mesleki ve teknik eğitim okullar arasında Ankara'nın 54 milyon 230 bin, İstanbul'un 48 milyon 552 bin, Gaziantep'in 45 milyon 327 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı. Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 14 milyon 132 bin lira ile Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Ankara Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 203 bin liralık üretimle ikinci, Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 624 bin liralık üretimle üçüncü oldu.

ELEKTRONİKTEN METALE, KİMYADAN MAKİNEYE HER ALANDA BAŞARILI

Bu okullarda üretim, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında yapıldı.



■ BURCU ŞEN