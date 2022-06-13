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Haberler Ekonomi ‘Yaratıcı Kadınlar’ projesi İngiltere’de

‘Yaratıcı Kadınlar’ projesi İngiltere’de

13.6.2022

‘Yaratıcı Kadınlar’ projesi İngiltere’de
İzmir Valiliği'nin koordinatörlüğünde ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ortaklığında sürdürülen 'İşgücü Piyasasında Yaratıcı Kadınlar' adlı Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi'nin 2'nci Uluslararası Ortaklar Toplantısı, Kingston Wadokai CIC'in ev sahipliğinde Kingston Hull City, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirildi. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, iş yaşamında kadınların daha fazla olması ve görünürlüğünü artırma noktasında fazlasıyla emek harcadıklarını vurguladı ve "İzmir Valiliği başta olmak üzere bu projeye emek koyan tüm ortakları katkılarından dolayı bir kez daha kutluyorum" dedi.
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