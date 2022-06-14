6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde “unıcorn çağı” konuşulacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın video katılımıyla bugün 'Unicorn Çağı' temasıyla online olarak gerçekleşecek. Webinar, Bakan Mustafa Varank'ın, 'Türkiye'nin Girişimcilik Vizyonu' ile ilgili konuşmasıyla başlayacak. Webinarda CAMX Power Kurucusu Kenan Şahin de 'Enerji Teknolojilerinin Yarını' özel oturumunda açıklamalarda bulunurken @Remote- Team.com Kurucusu ve Gusto Türkiye CEO'su Şahin Boydaş 'Slikon Vadisi Yolculuğu' hakkında bilgi verecek. Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra'nın 'Etki Yatırımcılığı'nı anlatacağı webinarda Truva Coorp. Kurucu Başkanı İlhan Fuat Akyıldız, '6G ve Sonrası-Kablosuz Teknolojilerin Geleceği ve Girişimciliğe Etkileri'ni katılımcılarla paylaşacak. Webinarın son özel oturumunda ise XR Masters CEO'su ve Uluslararası AR Cloud (OARC) Derneği Test Bed Koordinatörü Ali Hantal ise 'Metaverse'i Anlamak' konusuna değinecek. 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi http://www.yeninesilgirisimcilik. com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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