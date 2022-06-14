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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi geçici işçi alımı yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi geçici işçi alımı yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, geçici işçi alımı yapmak üzere ilan açtı.

14.06.2022, 09:25

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi geçici işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3'üncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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