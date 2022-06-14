  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

14.6.2022

Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti
ANTALYA'DA pandemi sürecinin ardından turizmdeki hareketlilik yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-12 Haziran tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 olarak gerçekleşti. Pandemi dönemine rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-12 Haziran dönemine göre büyük artış gösterdi. Kent bu yıl özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağı oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA