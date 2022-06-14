Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

ANTALYA'DA pandemi sürecinin ardından turizmdeki hareketlilik yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-12 Haziran tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 olarak gerçekleşti. Pandemi dönemine rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-12 Haziran dönemine göre büyük artış gösterdi. Kent bu yıl özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağı oldu.

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