  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Biz emeği ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması: Biz emeği ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Türkiye'deki milyonlarca emekli, memur ve çalışanın gözü Temmuz ayında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zam dönemine işaret etti. Bakan Bilgin, yeni düzenleme hazırlığına işaret etti.

14.06.2022, 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022, 12:20

Bakan Bilgin’den Temmuz zammı açıklaması: Biz emeği ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli maaş zamlarına odaklandı. Memur ve emeklilerin haziran ayında açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık fark ve zamları belirlenecek, diğer Çalışanlar için de çalışmalar devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI

Başkan Erdoğan da dün "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız. Enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren sorunları arkamızda bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA