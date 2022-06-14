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Haberler Ekonomi ‘Geri adım atmak olmayacak’

‘Geri adım atmak olmayacak’

14.6.2022

‘Geri adım atmak olmayacak’
TÜRKİYE Ekonomi programını kararlılıkla uygulayacaklarını yineleyen Başkan Erdoğan, "Ülkesini yüksek faizle yoldurmayacak, ihracatla ilerleyecek, cari fazlayla ilerleyecek bir yola ihtiyacı vardır. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların yol ve yöntemleri tezgahına tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz. Bu konuda her gün yeni adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak olmayacaktır" açıklamasını yaptı. Erdoğan, konuşmasının ardından ihracatın şempiyonlarına ödülleri takdim edildi.
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