Girişimci üssüyüz

İş dünyasına adım atacak tüm girişimci adaylarına destek vermek için 2019 yılında kurulan Girişimciler ve İş Dünyası Derneğinin (GİSİ- DER) genel kurulunda mevcut Başkan Merve Çakır göreve yeniden seçildi. Genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Merve Çakır, "Girişimcilerimizle dernek çatısı altında bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Üye sayımızı 100'den 470'e çıkardık. Yeni projelerle girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. 28 kişiden oluşan yeni yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimizle birlikte yeni dönemde sadece İzmir'de değil Türkiye çapında birlik ve beraberlik örneği gösteren bir dernek olacağız" diye konuştu.

YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

Yeni Asır'a yeni dönemdeki hedeflerini anlatan Çakır, dernekte gemi söküm, sigorta, müteahhitlik mimarlık, gayrimenkul, patent ve inşaat sektöründen firmalar bulunduğunu söyledi. Çakır, "3. yılını dolduran derneğimiz, pandeminin zorluklarına rağmen birçok girişimci ve iş insanının katılımıyla daha da büyümektedir. Yeni dönemde hep birlikte geliştireceğimiz çok sayıda proje ve yeni networklerle büyüyerek daha başarılı işlere imza atacağız. Ülke genelinde konuşulan bir dernek olacağız" dedi.

Dernek üyesi firmalarla aralarında network ağı oluşturduklarını belirten Çakır, şunları söyledi: "Bu firmalarla işbirliğini geliştirirken, üretime, istihdama, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Belediyelerle ve çeşitli firmalarla işbirliği yapıyoruz. İstihdamın artırılması için meslek edindirmeye ve girişimcilere yönelik desteğimiz devam ediyor. Sosyal sorumluluk bilinci ile yola çıkarken önceliğimiz girişimcilerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda alt yapı sağlamak ve yön gösterici olmaktır."

ÜYELIKTE VERGI LEVHASI SARTI

DERNEKTE aktif rol oynayabilecek adaylara öncelik tanıdıklarını belirten Çakır, "İzmir'in yanısıra İstanbul ve Ankara'da da birkaç üye firmamız var. Vergi levhası olmadan derneğe üye yapmıyoruz. Derneğimizin üye profili genç ve dinamik iş insanlarından oluşuyor. Bu sebeple toplantılarımızda herkes enerjisini ve heyecanını yansıtıyor. Derneğimiz yalnızca sektörde faaliyet gösteren iş insanlarını bir araya getirmiyor, aday girişimcilere de kucak açıyor" ifadelerini kullandı. TOLGA TEKİN