İstihdam desteği projesi kapsamında bireysel danışman alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)" kapsamında, Ankara'da görev almak üzere 1 (bir) kişi Mali Yönetim Danışmanı ve 1 (bir) kişi Satınalma ve Finans Danışmanı alımı yapılacaktır. " denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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