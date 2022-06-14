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Haberler Ekonomi Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı

14.6.2022

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,6 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artış kaydetti. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 arttı. Aynı dönemde, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 azaldı.
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