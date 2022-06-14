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Haberler Ekonomi Tahılda kayıpları önlemek için kontroller sıklaştırıldı

Tahılda kayıpları önlemek için kontroller sıklaştırıldı

14.6.2022

Tahılda kayıpları önlemek için kontroller sıklaştırıldı
MUĞLA'DA hasat dönemi tahıl üretiminde oluşabilecek kayıpların önüne geçmek amacıyla kontroller sıklaştırıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde 15 araç ve 42 kontrolör ile biçerdöver kontrollerini sıklaştırarak, hasat döneminde dane ve sap kayıplarının azaltılması ve anız yangınlarına karşı yoğun bir çalışma yürütüyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bu sayede 3 bin ton tahılın hasat esnasında kaybedilmeyeceğine dikkati çekti. Saylak, 2022 yılı hasat sezonunda kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağına vurgu yaptı. ■ OSMAN AKÇA
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