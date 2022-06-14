Tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çevrim içi katıldığı 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tarımın, nüfusla beraber öneminin daha da arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeten ülke konumda bulunduğuna işaret eden Kirişci, 30'dan fazla üründe, dünyanın en çok üretim yapan ilk 5 ülkesi arasında olduğunu dile getirdi. Kirişci, tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek "Gıda fiyatlarındaki artış ciddi soruna dönüşebilecektir. Hiçbir ürün ve gıdayla ilgili sorunlar yaşamadık. Muhtemel sorunlara karşı da hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.