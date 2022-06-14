TOGG ve Bilişim Vadisi, 10 girişimciyi vitrine çıkarıyor

TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda mezun olan 10 girişimci, bugün Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkacak. Mobilite Çalışma Grubu ve Togg mentorları tarafından 47 girişim programdan kabul aldı. Uzman isimler tarafından girişimcilere mobiliteden büyük veriye, blokzincirden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konuda eğitimler verildi. Bugün sahne alacak 10 girişimci yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıtarak yatırım almaya çalışacak.

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