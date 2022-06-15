ABD Merkez Bankası FED faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi.

Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre Mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi.

Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkardı.

BEKLENTİ 50 BAZ PUAN, FİYATLAMA 75 BAZ PUANDI

Ekonomistlerin beklentisi faiz aralığının 50 baz puan artışla yüzde 1,25-1,50 bandına çıkarılması yönündeydi.

75 baz puan artış bekleyen kurumlar arasında Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank da yer alıyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell Mayıs ayındaki Federal Açık Piyasa Toplantısı'nda bu toplantı ve Temmuz ayı için 50 baz puanlık faiz artışı sinyali vermişti ancak Mayıs enflasyonu verisinin ardından çok sayıda kurum tahminini yukarı çekerken, vadeli işlemlerde de 75 baz puanlık artış fiyatlanmıştı.

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD'de Fed'in Haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6'ya yükseldi.

TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7'lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2'den 6'ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9'du. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6'ya ulaştı.