Asgari ücretliye ‘ara zam’ sinyali

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de temmuz ayında enflasyon farkı, ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretliye "ara zam" için de çalışma başlattı. Milyonlarca memur ve emekli ile birlikte asgari ücretlinin de yüzü gülecek.

Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi. Bakan Bilgin, emeklilere sadece enflasyon farkı değil, sosyal korumalarını destekleyecek bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

ÇALIŞMA Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun programına katılan Bakan Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda büyük çaba gösterdiklerini kaydetti. BİLGİN, "Geçen yılın sonunda asgari ücreti yüzde 50 artıran bir karar aldık. Orada esas önemli olan karar ise asgari ücret düzeyinde bütün ücretlerin vergi dışı kalmasıydı. Bu, tarihi bir adımdır" dedi.

TEMMUZ'DA MİLYONLARIN YÜZÜ GÜLECEK

ENFLASYON tahribatına karşı çalışanları koruyacaklarını vurgulayan Bilgin, "Önümüzde temmuz dönemi var. Sadece kamu emekli, çalışanları, özel sektör, Bağ-Kur ve çeşitli konumdaki emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil, sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışma yürütüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

KAMU çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi bekleniyor. Kamu çalışanlarının ek göstergesindeki 600 puanlık artış mahalli idare personelinin ödenen sosyal denge tazminatı, ödül tutarı, özel hizmet, denetim, bölgelere göre ek tazminatın tutarı, ölüm yardımı gibi birçok sosyal destek kalemini de artıracak.

■ HAZAL ATEŞ