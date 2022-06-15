Avrupa’da en yüksek lige yükseldik

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, "Unicorn Çağı" temasıyla çevrim içi olarak yapıldı. Etkinliğe video mesajla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'den 300'den fazla girişimin toplam 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alıp tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde, toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de içinde olduğu en yüksek lige yükseldik" dedi. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin "unicorn" terimine yabancı olduğunu ifade eden Varank, 2019'da açıklanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde 2023 yılına kadar en az 10 unicorn çıkarma hedefi konulduğunu anımsattı.

6 UNICORN ÇIKARDIK

Bugüne kadar Türkiye'den 6 unicorn çıktığını dile getiren Bakan Varank, "Bunların iki tanesi decacorn seviyesine yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Bu durum elbette hem yurt içinde hem de yurt dışında girişim ekosistemimizin potansiyeliyle ilgili büyük bir heyecan uyandırdı. Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını ülkemizin bu başarısını gündemlerine taşıdılar" diye konuştu. Bu gibi başarılı gelişmelerin salgın gibi şokların en ağır yaşandığı dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, üretimin, ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği bir ortamda çıkarılan "Turcorn"ların ülke için yeni nesil bir ekonominin işaret fişeği konumunda olduğunu söyledi.

TÜRKIYE ÖNEMLI ROL OYNAYACAK

ZİRVEDE CAMX Power Kurucusu Kenan Şahin de 2035 yılında 40 milyon elektrikli araç yapılmasının beklendiğini, bunun da 2 trilyon dolarlık bir pazar anlamına geldiğini belirterek, "Türkiye bunda önemli rol oynayacak. Avrupa'da çalışan birçok araba artık Türkiye'de yapılıyor" dedi. Truva Corp. Kurucu Başkanı Fuat Akyıldız da Metaverse'in ulaşacağı pazar hakkında bilgiler verirken henüz bir bebek evren olduğunun da altını çizerek şöyle konuştu: "Pazar şu anda 122 milyar dolar değerinde. 2025'de ise 250 ile 500 milyar dolarlık bir hacme çıkması bekleniyor. Fakat bu konuda çalışmalar hızlıca ilerlese de Metaverse'i bir bebek olarak düşünebiliriz."