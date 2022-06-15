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Haberler Ekonomi Çardak OSB yeni katılan fabrikalarla hızlı büyüyor

Çardak OSB yeni katılan fabrikalarla hızlı büyüyor

15.6.2022

Çardak OSB yeni katılan fabrikalarla hızlı büyüyor

DENİZLİ Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) oda üyelerini işyerlerinde ziyaret edip, sektörleri, firmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Uğur Erdoğan'a Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, Çardak OSB Başkan Vekili Tahir Örikli ve OSB Müdürü Mehmet Yeşilpınar eşlik etti.

Uğur Erdoğan, "Çardak OSB'miz, yeni sektörlerle hızla büyüyor. Denizli'mizin, milletimizin kalkınması, refahının artması için bir karış bile boş ve verimsiz yer bırakmayacak şekilde, el birliğiyle yeni yatırımlar yapmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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