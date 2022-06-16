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Haberler Ekonomi ASELSAN, mühendislerini kendi lisesinde yetiştiriyor

ASELSAN, mühendislerini kendi lisesinde yetiştiriyor

16.6.2022

ASELSAN, mühendislerini kendi lisesinde yetiştiriyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve teknoloji kuruluşlarından ASELSAN arasındaki iş birliğiyle kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine burs, yerinde staj ve görev yapma imkanı sağlıyor. Okulda son teknolojiyle donatılmış atölye ve laboratuvarlarda eğitim gören öğrencilerin, elektrik-elektronik ile makine ve tasarım alanlarında erkenden uzmanlaşma sürecine girmesi ve böylece nitelikli iş gücünün milli savunma sanayine kazandırılması hedefleniyor. Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Şefi Mustafa İmamoğlu, "ASELSAN kendi mühendisini ve çalışanını burada yetiştiriyor" dedi.
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