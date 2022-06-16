e-ticarette tekele “dur” kararı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın e-ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, sektördeki tekelleşmeyi önleyecek tedbirlerin konuşulduğu öğrenildi. Toplantıda alınan kararlara göre e-ticaret yasa taslağı yeniden şekillendirilecek. Buna göre belirli büyüklükteki firmalar lisans almak zorunda kalacak. Firmalara cirolarına göre reklam sınırı getirilecek, e-ticaret firmasına haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kargo birimini bünyesinden ayırma zorunluluğu gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Toplantıda Trendyol, Hepsi Burada, Yemek Sepeti, PttAVM, Çiçek Sepeti, Getir gibi e-ticaret sektörünün önde gelen firmalarının temsilcileri de hazır bulundu. Oktay, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosisteminin oluşturulmasını ve satıcı haklarının güvence altına alınmasını istediklerini söyledi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK