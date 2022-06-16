Egeli 7 ihracatçı firmaya 10 ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği "İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde Ege Bölgesi'nden 7 firma 10 ödülün sahibi oldu. Başkan Recep Tayyip Edoğan ve bakanların katıldığı törende Türkiye ihracat şampiyonları arasında Ege Bölgesi'nden 7 firmanın 10 ödül almasından mutluluk duyduklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracat şampiyonlarının sayılarının artması için inovasyon, Ar-Ge, tasarım, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve mesleki eğitim konularında projeler geliştirdiklerini söyledi. Kimya ve elektrik-elektronik sektörlerinde ihracat şampiyonlarının Ege'de faaliyet göstermesine karşın EİB çatısı altında yer almadığına dikkat çeken Eskinazi, "Bu sektörler de EİB çatısı altında olmalı. Yenilenebilir enerji ekipmanları sektöründe de bir ihracatçı birliği kurmak istiyoruz" dedi.

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