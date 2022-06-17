“Dolar ve altın Temmuz’da düşer”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve diğer yatırım döviz emtialarının Temmuz ayı içinde düşeceğini söyledi. ABD Merkez Bankası FED'in 28 yıl sonra yaptığı faiz artışının normal olduğunu belirten Memiş, "Önümüzdeki günlerde dolardaki kritik direniş 17.30 liranın altına inmeye başlayacağını, dolardaki inişin 15.80-16.00 lira, gram altının da 945-950 lira aralığında olacağını öngörüyorum. Ancak Eylül ayı itibari ile dolar ve altının kaldığı yerden tekrar tırmanışa geçerek artacağını tahmin ediyorum" dedi. Memiş, "Ay sonuna kadar Cumhurbaşkanının bizzat açıklayacağı paketle birlikte biraz daha yataylaşan bir piyasa ihtimalini görmemizin kuvvetli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



■ FATİH ŞENDİL

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