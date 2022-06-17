Karadeniz’in kuması ‘feretiko’ ihraç yolunda

Karadeniz'e özgü, kenevir ipinin kök boyasıyla renklendirilerek tahta tezgahlarda dokunmasıyla üretilen "feretiko" kumaşından yapılan ürünler, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor. Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği'nin Maçka Belediyesi, Maçka Halk Eğitim Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında kadınlar, 2014'ten itibaren tezgahlarda geleneksel yöntemlerle feretiko dokuyor. Feretikodan bebek, örtü, fular, gömlek, elbise, perde, çanta gibi ürünler yapan kadınlar, 2020'de kurdukları İpekyolu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında ürettikleri ürünlerle, yurt içinin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da söz sahibi olmaya başladı. Toplam 46 kadının elinden çıkan Karadeniz'in yöresel kumaşı feretikodan ürünler, tekstil fuarları aracılığıyla Fransa, Lübnan ve Azerbaycan'dan sipariş aldı.

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