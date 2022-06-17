Karavanda sıradaki hedefi ihracat

Dört yıl önce Eskişehir'de bir otomotiv firmasında yönetici olarak görev yapan Erman Erduran, hayallerindeki işe devlet desteğiyle kavuştu. 2018 yılında işinden istifa ederek Kuşadası'na yerleşen Erduran, daha önce karavanla tatile geldiği Kuşadası'nda kendi işini kurdu.





YANINDA 6 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Devletin girişimcilere verdiği destekleri araştırdıktan sonra karavan üretimi için proje hazırlayıp KOSGEB'e sundu. Projenin kabul edilmesinin ardından yaklaşık 200 bin lira finansman yardımı alan Erduran, bu parayla karavan üretimi için iş yeri açtı. Türkiye'nin farklı bölgelerine karavan yapan Erduran, 6 kişiye de istihdam sağladı. Almanya, Hollanda, Belçika ve Avrupa ülkelerinden karavanın yoğun talep gördüğünü dile getiren Erman Erduran, "Özellikle salgınla birlikte kamp ve karavana ilgi arttı. Bu sektöre girmemde bunun da etkisi oldu. Devletimizin sunduğu imkanlarla yola çıkarak çok güzel bir işe imza attım" dedi. Ayda 2 karavan çıkartıyoruz. Bu rakam şu an için çok iyi. İlk ve orta vadedeki hedeflerimize ulaştık. Şimdi uzun vadede yurt dışı ve ihracata yönelik planlarımız var. Ön sözleşme yaptığımız kişiler de var. Daha fazlasını da başaracağımıza inanıyorum" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE