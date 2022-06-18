KARGOMsende’den büyük İzmir buluşması

Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrı aşkın yazılı basın dağıtım gücünü arkasına alan ve doğuştan dijital tasarımı sayesinde tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanının yanı sıra, alıcıya tahmini varış zamanını da bildiren ilk ve tek marka olan KARGOMsende, şubeleriyle İzmir'de buluştu. 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve ilk tercih edilen kargo şirketi olma vizyonuyla yoluna devam eden şirket, Ankara'da başlayan 'Bölge Buluşmaları'nın üçüncüsünü, "Birlikte, Daha Güçlü" mottosuyla İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirdi. Kasım 2020'de kurulan ve Haziran 2021 itibariyle 81 ilde 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Genel Müdürlük birimlerinin sunumlarıyla devam etti.



KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit



SIRA TRABZON VE ADANA'DA

Naturla'da düzenlenen ve hem İzmir hem de çevre illerin dağıtım merkezleri yöneticilerinin hazır bulunduğu etkinlikte, yeni nesil kargo şirketi KARGOMsende'yi zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi. Firmanın 'En çok tercih edilen dağıtım şirketi' olma hedefine uygun bir çalışma ortamı hazırlandığını belirten Genel Müdür Cem Hakan Özyiğit, toplantıların haziran ayı içinde Trabzon ve Adana Bölge Müdürlükleri'nde de devam edeceğini kaydetti.



Genel Müdür Yardımcısı Müge Satır

ERCAN AKGÜN