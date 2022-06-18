Sondaj gemilerinden çifte kazanç saglandı

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine imza atan Fatih ile birlikte Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Türkiye'ye çifte kazanç sağladı. İkinci el olarak satın alınan ve donanımları günümüz şartlarına göre en son teknolojilerle donatılan üç sondaj gemisinin imalat bedeli ortalama 670 milyon dolar iken, TPAO'nun satın alım bedeli 156 milyon dolar olmuştu. Filoya yeni katılan 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han ile Türkiye, değeri 1 milyar doları aşan bir sondaj filosuna yalnızca 250 milyon dolar gibi bir bedelle sahip oldu.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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