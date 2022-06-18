“Ülkemizin üretim üssü olması artık kaçınılmaz”

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda lojistik sektöründe yaşanan son gelişmeler ve şirketin Ege'deki hedef ve stratejileri değerlendirildi. Sertrans'ın yakın zamanda lanse ettiği 'İlham verenler, fark yaratan ihracat hikayeleri' projesi hakkında bilgi veren Keleş, "Türkiye'nin üretim üssü olması kaçınılmazdır" dedi. Keleş, "Fark yaratan ihracat hikayeleri Türkiye'nin girişimci, mücadeleci ruhunu, cesaretini ortaya koyan hikayeler. 20 projeden biri de İzmir'den. Hikayemizin bu bölgeden başlamayı benimsiyorum. Projemizin çok sayıdaki yeni girişimciyi tetiklemesini istiyoruz" diye konuştu



. ■ MERT ALPDÜNDAR

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