Emekliye, memura yeni zamlı maaşlar netleşiyor

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zamlarının belirlenmesi için sayılı günler kaldı. Kesin rakamların ortaya çıkması için son viraja girilirken artış rakamı için önemli bir ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini bu konuda işaret verdi. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak - Mayıs enflasyonu yüzde 35,64 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35,64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28,14'lük fark ile yüzde 35,14'e yükseldi. Geriye sadece tek veri, Haziran enflasyonu kaldı. Son veri 4 Temmuz günü belli olacak. Önceki gün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3,77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40,75 çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 40,75 zam yapılırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7 zam ve yüzde 33,25 fark ile yüzde 40,25 olacak.



RAKAMLAR YÜKSELECEK

6 aylık tahmini enflasyona göre yeni maaşlar da ortaya çıktı. Eğer Temmuz zammı yüzde 40,25 gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 4 bin 289 liradan 6 bin 16 liraya, memurlarda 6 bin 429 liradan 9 bin 16 liraya çıkacak. Diğer emeklilerde de en düşük aylık, zam yüzde 41,75 olursa esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya yükselecek. En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 40,75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya yükselebilecek.



İYİLEŞTİRME FORMÜLLERI MASADA

TEmmuz ayında ek iyileştirmeler de gündeme geldi. En düşük emekli aylığı Ocak ayında bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu rakamın Temmuz ayında 3 bin 500- 4 bin liraya çıkması bekleniyor. İkinci iyileştirme de memur ve memur emeklilerinin maaşları için gündemde olacak. Ocak ayındaki gibi toplu sözleşme zammının artması formülü uygulamaya konulabilir. Öte yandan seyyanen zam formülünün de masaya gelebileceği belirtiliyor.