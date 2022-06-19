İklim değişikklığiyle mücadele hızlanacak

İKLİM değişikliğiyle mücadeleyi önemli hamlelerle güçlendiren Türkiye, 2022 yılında çevreden enerjiye, sanayiden tarıma, şehirleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda yürütülen projeleri tamamlayacak. İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2030 ve 2053 yıllarına dönük orta ve uzun dönemli hedefler kapsamında, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı ise 2053 hedefleri doğrultusunda yıl sonuna kadar güncellenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında atılan adımlar köklü, yapısal reformları da beraberinde getirdi.

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