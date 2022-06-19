Küdür’de mera ıslah projesine başlandı

BODRUM Yalıkavak Mahallesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hassas korunacak alan ilan edilen Küdür Yarımadasındaki 4 bin 159 dekar alanda mera ıslah projesine başlandı. Küdür Yarımadası'nda yıllardır 'mera' olarak kullanılan alanın 10 Haziranda Bodrum Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde işgaline mahkeme kararıyla son verildi. Mera Islah ve Amenajman çalışması çerçevesinde Küdür merası kurtulmuş oldu.

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak meraların amacı dışında kullanılamayacağına belirterek, "Son 4 yıldır mera alanlarını rehabilite ediyouz. Muğla genelinde toplam 19 bin 231 dekar mera alanı için 12 adet Mera Islah ve Amenajman projesinin 8'ini başarıyla tamamladık. Küdür Yarımadası'nda bulunan mera alanımızın da içinde olduğu 4 adet proje Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2021 yılında onaylandı. Bu yıl başlayan 4 projemizin toplam bütçesi 3 milyon 556 bin liradır" dedi.



■ ADEM ÜLKER