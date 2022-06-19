Manisa’da 900 bin dekara buğday ve arpa ekildi

MANİSA'DA buğday ve arpa hasadı devam ediyor. Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, hasat bölgelerini gezerken, Manisa'da 17 ilçedeki yaklaşık 900 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldığını açıkladı. Hasadın Haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Öztürk, "Kıraç bölgelerde buğday-arpa verimleri dekar başına 250-350 kg arasında değişirken taban ve sulu arazilerde çeşide ve gübrelemeye bağlı olarak dekar başına 700 kilograma kadar çıkabiliyor" dedi. Hububat hasadında il genelinde 47 teknik personelin görev yaptığını ifade eden Öztürk, dane ve sap kayıpları konusunda uyarıda bulundu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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