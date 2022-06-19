  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa’da 900 bin dekara buğday ve arpa ekildi

Manisa’da 900 bin dekara buğday ve arpa ekildi

19.6.2022

Manisa’da 900 bin dekara buğday ve arpa ekildi
MANİSA'DA buğday ve arpa hasadı devam ediyor. Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, hasat bölgelerini gezerken, Manisa'da 17 ilçedeki yaklaşık 900 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldığını açıkladı. Hasadın Haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Öztürk, "Kıraç bölgelerde buğday-arpa verimleri dekar başına 250-350 kg arasında değişirken taban ve sulu arazilerde çeşide ve gübrelemeye bağlı olarak dekar başına 700 kilograma kadar çıkabiliyor" dedi. Hububat hasadında il genelinde 47 teknik personelin görev yaptığını ifade eden Öztürk, dane ve sap kayıpları konusunda uyarıda bulundu.

■ CÜNEYT HASÇELİK
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA