30 Türk gıda ihracatçısı firma New York fuarında

Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'ye 2021 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren, 4 yıl içerisinde 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, ABD'nin en büyük gıda fuarı New York Summer Fancy Food Show Fuarı'na 30 firma ile katıldı.



STANTLARA YOĞUN İLGİ

68. fuarda "Turkish Tastes" referans kitabı da tanıtıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, fuarda 21 ülkenin stantlarının yer aldığını belirterek, "Beklenenin üstünde görüşme oldu. Türk mutfağını ilk kez uluslararası arenaya taşıdık" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ise fuara sektör olarak güçlü bir katılım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu: "Kuru meyveler, konserve gıdalar, turşular, atıştırmalılar, infüze gıdalar, soslar, zeytin ve zeytinyağı, makarna, peynir çeşitleri, dondurma ve tatlılar, unlu mamuller sektörlerinden geniş ürün gamıyla katılımları ve tanıtımlarıyla firmalarımız pek çok farklı ülkeden ziyaretçinin ilgi odağı oldu" diye konuştu.

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