Arıtılmış atık suyu kullanana dev teşvik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara yüzde 100'e varan geri ödeme imkanı sağlanacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislerin, atık su arıtma tesisi enerji teşviki kapsamında desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler getirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Kanunda yapılan değişiklikle teşvikin kapsamı 2 katına kadar çıkarıldı. Atık su arıtma tesislerinde uygulanan yüzde 50'sine kadar geri ödeme oranı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek." bilgisine yer verildi. Açıklamada, atık suların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve "döngüsel ekonomi" ilkeleri çerçevesinde planlamalar yapıldığı belirtildi.

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