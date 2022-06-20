Pazarlar büyük kentlerde vatandaşın can simididir

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hamdin Erişen, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Pazarcı esnafının son dönemde yaşadıklarını anlatıp pazar yerlerinin şehirler için önemine vurgu yapan Erişen, "Pazarlar büyükşehirlerin can simididir. Bizde AVM'lerin mantığı işlemiyor. AVM'lerde paran eksik kaldığında bir ürünü alamazsın. Pazarlarımızda ise durum böyle değil. Pazarcılarımızda esnaf kültürü hala yaşıyor. Bizler Ahi Evran'ın torunlarıyız. Enflasyona karşı da tampon görevi görürüz. Bu kültürü modernleştirerek yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.



24 SAAT AÇIK TUTARIZ

● Hamdin Bey, oda olarak projeleriniz neler. Hangi adımlar atılacak?

Öncelikle pazarcılarımız post cihazına sahip olmalıdır. Esnaf arkadaşlarımız kart ile alışverişe geçerse çok güzel olacak. Bugün telefonlarla bile alışveriş yapılabiliyor. İnsanlarımız artık para taşımıyorlar. Post cihazı edinirsek insanlar AVM'lere muhtaç olmayacak. Bunun için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İkinci bir projemiz de şu: Merkezi veyahut yerel yönetimlerin yardımıyla bir yer tahsis edilirse bütün masraflarını üstümüze alarak büyük bir pazar yeri yapmak istiyoruz. Modern bir pazar olacak. Çocuklara ait oyun alanlarının, otoparkların, kafeteryaların ve geniş alışveriş mekanlarının yer aldığı bir pazar kurmayı planlıyoruz. Biz bu koşullarla burayı 24 saat açık tutabiliriz. İddia ediyorum bu bölge İzmir'in ve Türkiye'nin en güzel pazar yeri olur. Bizler eski usül devam edemeyiz. Modernleşmezsek, kendimizi yenilemezsek yakın süreçte pazarcı esnafının varlığı tehlikeye girer. Benim derdim esnafımıza bir eser bırakabilmek. Bu dünyadan göçüp gidince esnafımızın arkamdan hayır duası etmesini istiyorum.





TÜKETİCİNİN YANINDALAR

● Daha önce pazarların özellikle büyükşehirler için önemli olduğunu dile getirmiştiniz. Pazarların büyük kentlerdeki rolü nedir?

Pazarlar büyükşehirlerin can simididir, kurtarıcısıdır. Bizde AVM'lerde var olan mantık işlemez. AVM'lerde paran eksik kalsa o ürünü almadan evine geri dönersin. Pazarlarımızda esnafımız daha toleranslıdır, vatandaşlarımızın yanındadır. Enflasyona karşı bir duruşumuz var. Esnaf kültürünü günümüz koşullarında geliştirerek yaşatmakta kararlıyız.



● Dönem değişirken sizin de çabalarınız var. Pazarcı esnafı buna çabuk uyum sağlayabilir mi?

Esnafımız kendini yenilemek yeni koşullara uyum sağlamak zorunda. Biz bir fırsat yakalarsak esnafımız da buna adapte olacaktır. Örnek vermek gerekirse; bu durum yeni pazar projemizde yer alacak olan esnafımız için de geçerli olacak. Biz hayata geçirmeyi planladığımız pazar bölgesinde belirlediğimiz şartlara uyabilecek olan esnafımıza yer vereceğiz. Bu konuda ilerleme sağladık.

GIDA NAKLİYESİNDE ÖTV ALINMASIN

● Şu anda pazarcı esnafının yaşadığı sıkıntılar ve beklentileri nelerdir?

Vatandaşlarımız gibi pazarcı esnafımız da fiyatlardaki artışın durmasını istiyor. Bize üst gelir grubundan insanlar gelmiyor. Genellikle orta ve alt gelir grubuna ait vatandaşlarımız bizden alışveriş yapıyor. Bu insanlarımız akaryakıt maliyetinden kaynaklı ürünlerin fiyatının artmasından etkileniyor. Buradan talebimiz şu olacak; gıda ürünü taşıyanların mazotu ÖTV'siz almasını istiyoruz. Böylece bir nebze olsun fiyatlar aşağı doğru inecektir.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ