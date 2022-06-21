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EPDK'dan "elektrik tarifesi" açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifesine zam iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok" ifadelerini kullandı.