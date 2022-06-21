EPDK'dan "elektrik tarifesi" açıklaması

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifesine zam iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.
Detaylar geliyor...