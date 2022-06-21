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Haberler Ekonomi EPDK'dan "elektrik tarifesi" açıklaması

EPDK'dan "elektrik tarifesi" açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifesine zam iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok" ifadelerini kullandı.

21.06.2022, 20:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022, 20:34

EPDK’dan elektrik tarifesi açıklaması

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.

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