SGK’dan hastalara büyük kolaylık

Hükümet 84 milyona sağlık hizmetinde tüm imkanları seferber ederken, durumu ağır, yatalak ve tekerlekli sandalyeye bağlı olanlara da bir dizi kolaylık getirdi. TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu toplantısına katılan SGK Genel Sağlık Sigortası Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Emre Aydın, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Aydın, geçen aylarda hasta altı bezlerine yüzde 36 artış yaptıklarını, 1 Temmuz itibariyle bu konuda yeni bir uygulama daha başlatacaklarını bildirdi. Aydın, hasta altı bezlerin medikal market ve medikal eczanelerden sağlandığına dikkat çekip şöyle devam etti: "Anlaşmalı yerlerden alınmazsa vatandaş cebinden alıp bedelini fatura karşılığı kurumdan talep ediyordu. Bu uygulamadan 1 Temmuz 2022 itibari ile nakdi ödemeye geçiyoruz. Artık hastalarımız aldıkları bu ödemeyle "gross " marketlerden daha düşük fiyatlardan hasta alt bezlerini alabilecek. Bunlarla ilgili işlemleri başlattık" dedi.



İLAÇTA ÖRNEK ÜLKEYİZ

Bir başka kolaylık da tekerlekli sandalyeler ile ilgili olacak. Tekerlekli sandalye ödemelerin artırılması için çalışma yaptıklarını bildiren Aydın, şu anda tekerlekli sandalyelerde, standartlar için 550, hafif manuel pediatrikler için bin 320, akülüler için 3 bin 750 lira geri ödeme yapıldığını hatırlattı. Aydın, ilaç ödemeleri konusunda Türkiye'nin dünya ve Avrupa'da örnek ülke olduğunu belirterek, halihazırda 7 bin 995 yurt içi, 389 da yurtdışında üretilen ilacın geri ödemesinin yapıldığını bildirdi.



■ ZÜBEYDE YALÇIN

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