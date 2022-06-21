SSK emeklisine Temmuz ayında en az 4 bin 634 lira

Milyonlarca emeklinin Temmuz zamlarının belirlenmesi için sayılı günler kaldı. Temmuz ayında maaşları ilk 6 aylık enflasyon kadar artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni zam oranını ortaya koyacak haziran ayı enflasyon verisini merakla bekliyor. Haziran ayı enflasyon verisi 4 Temmuz günü açıklanacak.



HAZİRAN VERİSİ KALDI

Şu ana kadar 5 aylık veri belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35,64 çıktı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35,64'e ulaştı. Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3,77 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 40,75 olacak. Bu veriler ışığında hem 5 aylık enflasyona hem de enflasyon tahminine göre yeni maaşlar hesaplandı. Emekliler tahmini yeni maaşlarını tabloda görme imkanına sahip olacak. Yüzde 40,75 artış tahmini gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak. En düşük aylık ocak ayında tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.





İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ

Yüzde 40,75'lik tahmine göre temmuzda en düşük aylık Bağ- Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek. Temmuz ayında ayrıca taban aylık ödemelerinde ocak ayındaki gibi bir iyileştirme beklentisi bulunuyor. En düşük emekli aylığının ek ödeme dahil 3 bin 500 lira ile 4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranlarını 4 Temmuz'da öğrenecek. Yeni zamlı maaşlar da ay içerisinde hesaplarına yatırılacak. Zamlı ödemeler 17-28 temmuz günlerinde emeklilerin cebinde olacak. Emekliler temmuz ayında ayrıca bayram ikramiyesi de alacak. Bayram ikramiyesi ödemelerinin 4-8 temmuz tarihleri arasında yapılması gündemde.