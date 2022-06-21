Turist sayısı geçen ay yüzde 308 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü geçici verilerine göre; 2022 yılı mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında artış göstererek 3 milyon 824 bin 555 oldu.



İSTANBUL VE ANTALYA

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 824 bin 555 yabancı ziyaretçinin 37 bin 602'si günübirlikçi oldu. Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin ilk 5 sırada yer aldı. 2022 yılı ocak-mayıs döneminde yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış göstererek 11 milyon 301 bin 602 oldu. Turistlerin 74 bin 132'si günübirlikçilerden oluştu. Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin illerinden giriş yaptı.

DİĞER