Türklerin yurt dısındaki yatırımları 46,5 milyar $

TİCARET Bakanlığı tarafından yapılan Yurt Dışı Yatırım Anketi, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonunun 2021 yılı sonu itibarıyla 46,5 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışındaki 2 bin 43 yatırımının, 154 bin 66'sı yabancı olmak üzere, toplam 168 bin 88 kişiye istihdam sağladığı belirlendi. Ayrıca, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 8,3 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın 4,9 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

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