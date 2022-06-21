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Haberler Ekonomi Üniversiteye ait çiftlikte besicilik ve tarım yapılıyor

Üniversiteye ait çiftlikte besicilik ve tarım yapılıyor

21.6.2022

Üniversiteye ait çiftlikte besicilik ve tarım yapılıyor
Balıkesir Üniversitesi'nde oluşturulan çiftlikte, yetiştirilen 300 kuzunun yiyecek ihtiyacı, yerleşke içindeki atıl arazilere ekilen ürünlerle karşılanıyor. Veteriner Fakültesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, "Burada silajlık mısır, ayçiçeği, arpa ve buğday ekiyoruz. Danelerini hayvanlara yem olarak kullanıyoruz. Sapını hem altlık hem saman olarak değerlendiriyoruz" dedi. Öğrencilerin de uygulama yaptığı merkezde koyunların yanı sıra tavukların da yetiştirildiğini belirten Prof. Dr. Azman, "Kendi saman ihtiyacımızı ayırdıktan sonra satışını gerçekleştirdiğimiz balyalar, buradaki işçilik, biçerdöver masraflarını karşılıyor. Arpa, saman altın gibi değerli" diye konuştu.

■ SERHAT ŞENKÖKCÜ
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