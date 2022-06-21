Yerli ve milli tünel açma makinesi hazır

ÜRETTİĞİ tünel açma makineleri ile Türkiye'yi dünyada tünel açma makinesi (TBM) üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-BERK, Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde kullanılmak üzere ürettiği yeni TBM'nin sunumunu bugün gerçekleştirecek. Türk mühendis ve teknisyenlerin emekleri ile üretilen yeni tünel açma makinesinin banttan indirme törenine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üst düzey bürokratlar, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ve sektörün lider firmalarının temsilcileri katılacak. Etkinlik E-Berk AŞ. Anadolu OSB fabrikasında yapılacak.



■ ANKARA

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