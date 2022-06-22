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Haberler Ekonomi EGİAD’da iş dünyası buluşması

EGİAD’da iş dünyası buluşması

22.6.2022

EGİAD’da iş dünyası buluşması
EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, pandemi sonrasında ilk toplantısını yaptı. İzQ İnovasyon Merkezi'nde EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. Özgener konuşmasında İzmir'in girişimciliğin merkezi olmasını hedeflediklerini belirterek, "Kasım ayında Dijital Deneyim Merkezimizi faaliyete geçireceğiz. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitemize yeni bir kampüs kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, "Şahıslar da kurumlarımız da salgın döneminin zorunlu kıldığı dönüşümü gerçekleştirdi. Gururla söylüyorum ki EGİAD bu zorlu sınavı başarıyla aştı" diye konuştu.
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