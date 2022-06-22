Geri dönüşümlü ürünlerin kullanımı giderek artacak

Sanayileşmenin dünyadaki doğal kaynakları hızla tüketmesi ve çevre kirliliğinin de yaşamı tehlikeye sokacak boyutlara ulaşması nedeniyle hazır giyim sektöründe de çevreci adımlar ön plana çıkmaya başladı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe firmalar plastik atıklardan üretilen iplik, fire ve atık pamuk gibi geri dönüşüm malzemeleriyle gerçekleştirdikleri üretimi hızlandırdı.



ORGANİK GİBİ TREND

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, konu ile ilgili Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Recycle yani geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış her türlü eşya bundan sonra hayatımızın içerisinde olacak" dedi. Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünlere müşterilerden de ciddi talepler gelmeye başladığını vurgulayan Seyfeli, "İzmir ile birlikte ülkemizdeki çok sayıda firma özellikle iplik ve kumaşta bu yönde çalışıyor. Tek bir çeşit kurtarmıyor çünkü moda denilen bir şey var. Moda da üzerine eklendiği için mecburen çeşitlendirmek, farklılaştırmak gerekiyor. Her geçen gün geri dönüştürülmüş ürünlerdeki çeşitlilik artıyor. Bu da organik gibi yaygınlaşmaya başlayan bir akım" diye konuştu.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli



İZMİR'DE ARTIŞ VAR

İzmir'de ve diğer kentlerde recycle üzerine çalışmaların giderek arttığını belirten Seyfeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lakin recycle üzerine çalışmalar konusunda oran vermemiz zor. Gelecekte organik gibi olacak mı diye sorarsak bence organikten daha da yaygın hale gelecektir. İnsanlar artık tekrar kullanımı yani ikinci el kullanımı giderek tercih etmeye başladılar. Burada da şu anda internet üzerinden ikinci el satışlar giderek artmaya başladı. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış her türlü eşya bundan sonra hayatımızda olacak" görüşünü dile getirdi.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

İklim değişikliğiyle birlikte dünyamızı korumak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Seyfeli, "Çalıştığım bir marka hem organik hem recycle yapıyor. Denizlerdeki plastiği toplayıp İspanya'da cips, Çin'de iplik haline getirip çanta yapıyorlar. Ürünün yarısı geri dönüştürülmüş malzemeden" dedi.



MERT ALPDÜNDAR