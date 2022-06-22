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Haberler Ekonomi Gurbetçiler bu yıl arabalı treni seçti

Gurbetçiler bu yıl arabalı treni seçti

22.6.2022

Gurbetçiler bu yıl arabalı treni seçti
Kurban bayramını ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, akın akın geliyor. Gurbetçiler bu yıl araçlarıyla uzun yolculuk yapmak yerine arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde araçlarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren 1.400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 eurodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik olabiliyor.
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