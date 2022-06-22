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Haberler Ekonomi İngiltere’de demir yolu çalışanları grev başlattı

İngiltere’de demir yolu çalışanları grev başlattı

22.6.2022

İngiltere’de demir yolu çalışanları grev başlattı
İngiltere'de demir yolu çalışanları, ülke genelinde greve gitme kararı aldı. Grev, ulaşımda sıkıntıları beraberinde getirirken tren seferleri durma noktasına geldi. İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Galler'de de çoğu tren gün boyunca çalışmadı. Yoğun istasyonların boş kaldığı görülürken Londra metrosu seferleri de büyük ölçüde askıya alındı. Başkentte seyahat etmeye çalışanlar, uzun otobüs kuyruklarıyla karşılaştı. Son 30 yılın en büyük grevi olarak değerlendirilen eyleme 40 binden fazla işçi katıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksamalar nedeniyle günlük yaşamın zorlaştığını dile getirdi. Öte yandan İngiltere'de gıda fiyatları yüzde 8,3 artarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.
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