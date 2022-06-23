Avrupa’da 1 dünyada 14’üncü! İstanbul Havalimanı devler liginde

Türkiye, hava yolları ve hava alanları açısından büyük bir başarıya imza atıp Avrupa ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, TBMM KİT Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın kısa süre içinde büyük bir kapasiteye ulaşıp yolcu trafiği açısından Avrupa'da 1, dünyada ise 14'üncü sırada yer aldığını söyledi. Keskin, "3 havalimanımız Avrupa'da ilk 10'a, dünyada ilk 50'ye girdi. Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 6'ncı, dünyada 35'inci sırada, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da 9'uncu, dünyada 46'ncı sırada" dedi.



■ ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA

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